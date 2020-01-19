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ВИДЕО: Татарский язык включат в новые федеральные госстандарты образования

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Репортаж, Главные новости, 19.01.2020 0 13

Такую возможность обсудили в Доме Правительства РТ. О планах рассказал министр образования и науки республики Рафис Бурганов. Сейчас татарский преподают в школах как «родной язык» для всех национальностей проживающих в России. Новый стандарт сделает татарский, чувашский, марийский, удмуртский и другие языки — государственными. По словам главы Минобрнауки обновления вступят в силу уже с 1 сентября 2021 года. На встрече также затронули вопросы ЕГЭ, безопасности учащихся и профессиональной компетенции учителей. Предлагаем посмотреть репортаж телеканала ТНВ.

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