ВИДЕО: Татарский язык включат в новые федеральные госстандарты образования

Такую возможность обсудили в Доме Правительства РТ. О планах рассказал министр образования и науки республики Рафис Бурганов. Сейчас татарский преподают в школах как «родной язык» для всех национальностей проживающих в России. Новый стандарт сделает татарский, чувашский, марийский, удмуртский и другие языки — государственными. По словам главы Минобрнауки обновления вступят в силу уже с 1 сентября 2021 года. На встрече также затронули вопросы ЕГЭ, безопасности учащихся и профессиональной компетенции учителей. Предлагаем посмотреть репортаж телеканала ТНВ.

Похожие материалы