ВИДЕО: Звезды эстрады к 75-летию Великой Победы спели на татарском языке

Автономия Татар Москвы совместно с Московским филиалом медиахолдинга «ТНВ» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовили проект «Мәңгелек дан» («Вечная слава»).

Песню Радика Яруллина и Айрата Сафина на слова Факии Ситдиковой исполнили Ренат Ибрагимов, Алсу, Эльмира Калимуллина, Элвин Грей, Роза Хабибуллина, Наиля Фатехова, Ренат Лайшев и Дина Газалиева. Композиция на татарском языке звучит голосами звезд российской и татарской эстрады в память о тех, чьим героическим подвигам как на фронте, так и в тылу каждый из нас обязан своей мирной жизнью. В видеоклипе также приняли участие известные общественные деятели, а голоса всех, кто остался за кадром — жителей Республики Татарстан, граждан России и всех причастных к великому празднику по всему миру, — несомненно, присоединяются к исполнению композиции, уверена команда проекта.

«Мәңгелек дан», звучащая на нашем родном, татарском языке, может стать не только ежегодной данью памяти наших именитых героев — Махмуту Ахметовичу Гарееву, Анверу Хайдаровичу Чанышеву, Шакирову Кариму Абдулловичу — и Великому Подвигу многочисленных народов, и о Великом Подвиге многочисленных народов, сплотившихся перед лицом страшной беды, но и импульсом для того, чтобы песни Победы в едином хоре зазвучали голосами разных национальностей».