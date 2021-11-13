​В Белом Яре открыли воскресную татарскую школу

В посёлке Белый Яр (Сургутский район) общественники открыли воскресную татарскую школу. Инициативу проявило татарское общество «Акъяр». Об этом в соцсетях сообщает руководитель Центра творческого развития «Умка» Разиля Хаирова.

— Под началом общества «Акъяр» в Центре творческого развития детей и подростков «Умка» открылась воскресная татарская школа. На первой встрече выступила учитель с многолетним стажем Шарафутдинова Г.М.. Она имеет огромный опыт в этом направлении, выработана своя методика преподавания татарского языка именно детской аудитории. Поддержать своего учителя пришли и её ученики, которые именно благодаря татарской школе и такому педагогу полюбили свой язык, историю и гордились своей нацией, — рассказывает Разиля Хаирова.

После обсуждения организационных вопросов учащиеся пошли на первый урок татарского языка. Педагоги выбрали тему «Школа». За один урок учащиеся усвоили порядка 10 слов, заучили один куплет песни «Учат в школе» на татарском языке.

Занятия воскресной школы будут проходить по двум адресам. В Белом Яре на ул. Горького,33, где расположен «Центр языкового развития», и в Сургуте по адресу: ул. Кукуевицкого, 14/1, это филиал «Умки». Уроки будут вести учителя Белоярской СОШ № 3, сообщает Хаирова.

vestniksr.ru