tatruen
Главная / Новости / В Магнитогорске пройдет фестиваль татарского песенного творчества “Хәтер”
В Магнитогорске пройдет фестиваль татарского песенного творчества “Хәтер”

В Магнитогорске пройдет фестиваль татарского песенного творчества “Хәтер”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.11.2021 0 6

Татары Магнитогорска приглашают принять участие в XV фестивале татарского песенного творчества. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Фестиваль проходит дистанционно по присланным видеозаписям участников.

С 1 по 22 ноября – приём заявок и ссылок на видеозаписи.
Видео конкурсных выступлений принимаются по электронной почте: [email protected]

С 23 по 25 ноября – просмотр членами жюри конкурсных программ участников;

29 ноября в 12:00 – онлайн Гала-концерт, объявление результатов, публикация результатов Фестиваля на сайте и в соц.сетях МБУК «Дом дружбы народов» г.Магнитогорска.

С 30 ноября – рассылка дипломов на электронные адреса.

Национально-культурная автономия татар города Магнитогорска

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.