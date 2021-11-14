В Магнитогорске пройдет фестиваль татарского песенного творчества “Хәтер”

Татары Магнитогорска приглашают принять участие в XV фестивале татарского песенного творчества. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Фестиваль проходит дистанционно по присланным видеозаписям участников.

С 1 по 22 ноября – приём заявок и ссылок на видеозаписи.

Видео конкурсных выступлений принимаются по электронной почте: [email protected]

С 23 по 25 ноября – просмотр членами жюри конкурсных программ участников;

29 ноября в 12:00 – онлайн Гала-концерт, объявление результатов, публикация результатов Фестиваля на сайте и в соц.сетях МБУК «Дом дружбы народов» г.Магнитогорска.

С 30 ноября – рассылка дипломов на электронные адреса.

Национально-культурная автономия татар города Магнитогорска