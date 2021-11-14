В Казани стартовал форум «Акыл фабрикасы»

Лекторием «Ак Барс Банка» открылся первый день Республиканского форума «Акыл фабрикасы». Мероприятие состоится в Казани с 12 по 14 ноября.

Форум проводится в рамках образовательной платформы «Ачык университет» («Открытый университет») и охватывает четыре направления: IT, Образование, Маркетинг и продвижение этнокультурных проектов, Культура & Урбанистика.

Напомним, «Ачык университет» – современный образовательный ресурс, место встреч со специалистами в области языкознания, информационных технологий, PR, краеведения и образования.

В течение трех дней перед слушателями форума будут выступать руководители министерств и ведомств, предприниматели, руководители проектов, блогеры, маркетологи, сотрудники Института прикладной семиотики АН РТ, Университета талантов, КАИ, Центра цифровой трансформации, Фонда региональных инновационных проектов АИРР.

Мероприятия пройдут на двух языках. По завершению образовательного форума посетители курсов получат сертификаты «Ачык университет».

Так, сегодня, 12 ноября день посвящен теме IT. Мероприятия пройдут на базе лектория Ак Барс Банка. В рамках цикла лекций эксперты расскажут, как устроена татарская силиконовая долина, о кейсе запуска татарского языка на платформе СберКласс и про реализацию мечты о татарском искусственном интеллекте расскажут – об этом поделятся Джавдет Сулейманов и Ринат Гильмуллин из Института прикладной семиотики АН РТ. Координатор «Ачык Университет» Райнур Хасанов представит гайд по татарским IT-проектам.

Также состоится обсуждение положения татарского языка и культуры в интернете. В нем примут участие автор международного радио URBANTATAR Ильхам Шарипов, директор Института прикладной семиотики АН РТ Ринат Гильмуллин, аспирант университета Иннополис Альбина Хусаинова, проректор по развитию и цифровой трансформации КАИ Айрат Хасьянов, руководитель проектов и продуктов цифровизации Центра цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов, руководитель Фонда региональных инновационных проектов АИРР Динар Насыров. На встречу также приглашен министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Во второй день – 13 ноября встречи пройдут в Национальной библиотеке РТ и будут посвящены направлениям «Маркетинг и продвижение этнокультурных проектов» и «Образование».

Участники узнают о работе с двуязычной аудиторией в социальных сетях, разберут маркетинговые стратегии действующих проектов. Кроме того, состоится дискуссия о продвижении татарских проектов. Спикерами станут основательница SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева, соучредительница Creeptone Media, арт-менеджер Айгуль Давлетшина, руководитель по PR, SMM и маркетингу фестиваля «Нур», главный редактор проекта «Кайтам» Альбина Закируллина, администратор творческого объединения «Алиф» Алена Батуллина, веб-редактор журнала «Ялкын» Гузель Закирова, блогер Лейла Лерон, заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин и автор проекта «Че гуглит татар кызы?» Динара Зиннатова.

Цикла «Образование» будет состоять из дискуссий и мастер-классов, посвященных подготовке к ЕГЭ, занятию наукой в школе и вузе, поступлению в зарубежные вузы, поиску работы и составлению резюме.

К участию в дискуссии «Нужно ли высшее образование в XXI веке?» приглашены министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор образовательной организации «Бала-Сити» Альбина Насырова, исполнительный директор Университета Талантов Айдар Акмалов, эксперт аналитического отдела Управления Образования Казани, автор проекта «Җанлы китап» Алия Салихзянова, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслимова, куратор проекта «Ачык Университет» Зухра Вильданова.

Третий день – 14 ноября пройдет в центре современной культуры «Смена» по направлению «Культура & Урбанистика». На воркшопе по современному переосмыслению идентичности в городском пространстве будет организована работа в командах по темам: музей, ресторан, экскурсии и мероприятия. Здесь же состоится презентация модели казанской идентичности, ZYAB.PROJECT, музея чак-чака и татарской слободы Екатеринбурга.

Кроме того, в завершающий день для участников форума будет организована экскурсия по Ново-Татарской слободе.

Организаторами мероприятия выступает Всемирный форум татарской молодежи при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

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