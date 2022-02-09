15 февраля – старт регистрации на Международный форум «Науруз»

С 6 по 12 июня 2022 года в Казани состоится VII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз».

Для участников форума будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной части и художественно-постановочной части театра.

Педагогами фестиваля-форума станут ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента из Германии, Колумбии, Англии, Франции, Польши и России. В рамках Форума также состоится образовательная программа Ассоциации национальных театров.

Старт регистрации на Форум – 15 февраля. Следите за новостями!

kamalteatr.ru