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15 февраля в Екатеринбурге состоится церемония возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля

15 февраля в Екатеринбурге состоится церемония возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 14.02.2022 0 6

Памятник Герою Советского Союза, великому татарскому поэту Мусе Джалилю был установлен в Сквере Дружбы народов 13 октября прошлого года.

15 февраля, в день рождения Героя Советского Союза, в Екатеринбурге почтут память поэта-героя Мусы Джалиля.

В 12.00. состоится церемония возложения цветов к памятнику М.Джалиля. В программе предусмотрено так же исполнение стихов поэта-героя.

Сквер Дружбы народов находится на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад (Станция метро Машиностроителей)

Контакт для информации 89221991966 (Рифат Рашидович Юсупов)

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