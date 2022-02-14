15 февраля в Екатеринбурге состоится церемония возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля

Памятник Герою Советского Союза, великому татарскому поэту Мусе Джалилю был установлен в Сквере Дружбы народов 13 октября прошлого года.

15 февраля, в день рождения Героя Советского Союза, в Екатеринбурге почтут память поэта-героя Мусы Джалиля.

В 12.00. состоится церемония возложения цветов к памятнику М.Джалиля. В программе предусмотрено так же исполнение стихов поэта-героя.

Сквер Дружбы народов находится на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад (Станция метро Машиностроителей)

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