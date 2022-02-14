В Исламском центре города Чистополя состоялось мероприятие, посвящённое Дню хиджаба “Благое одеяние тела и души”. Благодаря душевной Рамиле ханум каждая смогла задать себе вопрос от чего защищает её скромное одеяние, поделиться своими мыслями. Подача духовной лекции Рамили ханум заставили многих и всплакнуть и посмеяться. А Ильхамия ханум постаралась раскрыть психологические аспекты принятия женщиной платка, остановилась на теме нравственности. Ведь не всегда за скромным одеянием скрывается благой нрав. Поделилась советами для поддержания душевного равновесия.

Затем каждая девушка выбрала себе открытку-послание от Альфии Сафиной, сделанных с душой. И, конечно же, состоялся Sale-гараж – девушки выбрали себе по платочку от другой девушки в подарок.

dumrt.ru