В Казани прошла всероссийская конференция, посвященная татарскому краеведению

Сегодня в Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар прошел Всероссийский круглый стол «Татарское краеведение: итоги деятельности краеведческих структур Татарстана и регионов исторически компактного проживания татар в РФ в 2021 году и их планы на 2022 год».

Конференция, проводимая в рамках подготовки к 1100-летию принятия ислама Волжской Болгарией, 30-летия Всемирного конгресса татар и Года народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ, прошла в оффлайн и онлайн формате.

В работе круглого стола приняли участие известные ученые, краеведы и общественные деятели – активисты татарских краеведческих организаций, участники форумов татарских краеведов и авторы краеведческих изданий из г. Казани, городов и районов Татарстана, регионов РФ.

Гостей мероприятия, от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и руководства Исполкома ВКТ поприветствовал начальник комитета по работе с татарскими краеведами, председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор Альберт Бурханов.

– Задачей сегодняшней конференции является подведение итогов деятельности краеведческих структур районов и городов Татарстана, регионов исторически компактного проживания татар в России на 2021. Также для нас важно обсудить план работы в 2022 году в рамках 1100-летия принятия ислама предками татар в Волжской Болгарии и 30-летия ВКТ, – отметил он.

На конференции подвели итоги Первого Всероссийского конкурса на «Лучший сельский краеведческий музей» среди татарских краеведов и краеведческих структур регионов татарского мира в 2021 году. Победителям и призерам конкурса были вручены ценные подарки и дипломы. Также прошло награждение активистов краеведческого движения наградами Всемирного конгресса татар и благодарственными письмами Общества татарских краеведов и ВОО «Татарские села России».

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, академик Академии наук Республики Татарстан, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, один из организаторов и первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар Индус Тагиров.

-Подобные встречи имеют большую ценность, общение очень важно для нас. Вы те, кто посвятил свою жизнь изучению родного края. Благодаря вам народ знает свою историю и гордится ею, – подчеркнул он.

Работа конференции продолжилась выступлениями руководителей краеведческих структур при Всемирном конгрессе татар и краеведов Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Ульяновской, Пензенской, Свердловской, Омской, Челябинской, Кемеровской областей, Алтайского края и других регионов (онлайн и офлайн).

Организаторами мероприятия стали Исполком Всемирного конгресса татар, Комитет по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, ВОО «Татарские села России», Общество татарских краеведов Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Марий-Эл.