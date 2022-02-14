В Казани пройдет научная конференция к 165-летию Галимджана Баруди

15 февраля в Казани состоится республиканская научно-практическая конференция «Вклад татарских богословов в сохранение и изучение наследия Пророка саллаллаху галяйхи ва саллям». Научное собрание посвящено 165-летнему юбилею со дня рождения выдающегося татарского богослова, педагога и просветителя Галимджана Баруди и предстоящему 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии. Организаторами мероприятия выступают региональная благотворительная общественная организация “Культурно-просветительский центр ”Иман” Республики Татарстан и Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ. Заседание пройдет в стенах исторического издания — в медресе казанской Апанаевской мечети.

На площадке конференции прозвучат доклады о наиболее важных и незаслуженно забытых страницах истории развития ислама у татар и в России, об отдельных выдающихся фрагментах татарского религиозного наследия и заслугах великих татарских имамов-ученых, таких как: Шигабутдин Марджани, Галимджан Баруди, Габденнасыр Курсави, Гатаулла Баязитов, Шайхулислам Хамиди и и др. Со своими научными изысканиями в этих областях познакомят известные современные ученые и богословы: имам-хатыйб Апанаевской мечети, к.и.н. Нияз Сабиров, декан теологического факультета РИИ к.и.н. Габдулла Шангараев, зав.кафедрой гуманитарных наук и арабского языка КИУ, преподаватель БИА, к.и.н. Габдулла Адгамов, зав.кафедрой религиозных наук КИУ, научный сотрудник БИА, к.и.н. Саид Шагавиев и другие. Кроме того, участников конференции поприветствуют муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель муфтия по образованию, ректор РИИ и КИУ Рафик Мухаметшин, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, директор Института истории имени Ш.Марджани Академии наук РТ Радик Салихов.

В ходе конференции впервые состоится презентация перевода книги Галимджана Баруди «Аль-китабу аль-аввалю мин аль-арбагынати аль-мутасалсиля» — «Первая книга последовательных сорока хадисов». Издание вышло в свет в издательстве «Иман» Апанаевской мечети.

Конференция начнется 15 февраля в 9:00 в медресе Апанай (ул. Ш. Марджани, 28).

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