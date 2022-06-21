24 июня состоится мастер-класс заслуженной артистки Республики Татарстан Розы Хабибуллиной

24 июня в 16 часов по московскому времени в онлайн-формате на странице наших партнёров — поэтического конкурса «Белый голубь» ВКонтакте https://vk.com/white.golub состоится уникальный мастер-класс известной московской певицы, исполнительницы татарских и башкирских песен, бывшей солистки Государственного ансамбля Республики Татарстан и Театра песни Рената Ибрагимова Розы Хабибуллиной.

Роза Хабибуллина — почетный член жюри поэтического конкурса «Белый голубь» для начинающих поэтов-песенников, пишущих свои стихи на татарском или башкирском языке. Этот конкурс впервые прошел в этом году и завершился в конце мая, в нем приняло участие более 70 авторов из Башкортостана, Татарстана и еще целого ряда регионов России и зарубежья. В жюри конкурса входили легендарные творцы национальной эстрады — Рим Хасанов, Ренат Ибрагимов, Назифа Кадырова, Идрис Газиев, Фан Валиахметов. Конкурс был посвящен памяти популярного поэта-песенника Расиха Ханнанова.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте www.белый-голубь.рф.

На мастер-классе Роза Хабибуллина расскажет о своем видении того, какой должна быть хорошая песня, каковы секреты ее создания и исполнения, даст и небольшой вокальный мастер-класс для тех, кто хочет научиться хорошо петь песни на родном языке.

Присоединяйтесь к мастер-классу на странице https://vk.com/white.golub ! На телеграмм-канале поэтического конкурса «Белый голубь» t.me/whitegolub тоже будет размещена ссылка для подключения к мастеру-классу. Задать свои вопросы певице можно заранее на любой странице конкурса в соцсетях, по электронному адресу [email protected] или телефону +7 (917) 403-25-67.

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