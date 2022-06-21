Таиланд впервые отпраздновал Сабантуй

На территории школы BCIS (Чалонг) состоялся первый на Пхукете и вообще в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры под названием “Сабантуй”.

Как заявляют организаторы, мероприятие прошло ярко, красочно на свежем воздухе.

Лучшие рестораны Пхукета готовили традиционные восточные блюда, самыми популярными и востребованными среди которых стали эчпочмак, чак-чак и бэлиш.

Кроме этого, на острове прошел праздничный концерт с национальными песнями и танцами татар и башкир.

Учредители Сабантуя отмечают, что все, кто хотел унести домой не только хорошее настроение, но и сувениры, подарки – участвовали в различных конкурсах и соревнованиях, которые были рассчитаны как на взрослых, так и на детей.

Также организаторы мероприятия рассказали, что предупреждали всех приходить в удобной обуви, дабы хорошо погулять и провести время на пикнике.

novoshishminsk.ru