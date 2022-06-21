Казанцам бесплатно покажут 9 уличных представлений фестиваля театров кукол «Шомбай Fest»

В Казани с 21 по 28 июня будет проходить IV международный фестиваль театров кукол «Шомбай Fest». В течение этих дней на сцене принимающей стороны, Театра кукол «Экият», пройдут шесть детских гостевых спектаклей и пять взрослых. Также с 23 по 26 июня в парке «Цветочный фестиваль» перед театром кукол будут показаны девять уличных представлений, которые казанцы и гости города смогут посмотреть бесплатно.

«В парке „Цветочный фестиваль” вход свободный — все желающие смогут смотреть фестивальные спектакли на открытом воздухе. На постановки, которые будут показаны в стенах нашего театра, нужен билет», — уточнили по просьбе «Татар-информа» в пресс-службе Театра кукол «Экият».

Спектакль «Хочу быть волком» для детей от семи лет представит 24 июня театр кукол Нижнего Тагила в 11 и 13 часов. Для зрителей от 16 лет Набережночелнинский театр кукол в 15 и 18 часов покажет драму «Кроткая» по Достоевскому. В парке «Цветочный фестиваль» в этот вечер запланирован бэби-спектакль для детей от года «Идет коза рогатая» — постановка казанского Театра кукол «Экият».

«Золотую рыбку» 25 июня покажет театр кукол Ульяновска в 11 и 13 часов, Новосибирский театр кукол — «Королеву красоты из Линейна» в 15 и 18 часов (возрастной ценз — 16+). В парке «Цветочный фестиваль» в этот вечер пройдут сразу три бесплатных постановки на открытом воздухе: в 18 часов начнется «Шоу для двух рук» — эстрадная программа кукольных номеров, в 18.40 народную кукольную комедию «Петрушка на ярмарке» начнет театр «Бродячий вертеп» из Москвы, а в 19.50 начнется спектакль на татарском языке от Театра кукол «Экият» — «Сертотмас урдяк»

tatar-inform.ru