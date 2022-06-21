На Сабантуй в Сургуте собрались более 15 тысяч гостей

Главная площадь Сургута в воскресенье на один день превратилась в большую татаро-башкирскую деревню.

В центре Сургута собрались тысячи горожан. Со сцены доносятся задорные песни народов Башкортостана и Татарстана: творческие коллективы из этих регионов специально приехали в Сургут.

«Рәхим итегез» или «Добро пожаловать!», – гласит надпись на входе. Первое, что бросается в глаза – ярмарка национальных изделий. Мастерицы демонстрируют рукодельные подставки под горячее, мусульманские картины и вязаные изделия.

Праздничному настроению способствует и теплая, солнечная погода и ароматы национальных блюд – гостей праздника потчуют эчпочмаками, баурсаками и пловом.

Любители спорта собрались в круг, чтобы посмотреть, как соперники на борцовском ковре проверяют свою силу и ловкость в чемпионате по борьбе «Корэш» – традиционному единоборству тюркских народов. Главный трофей – живой баран.

Для детей на празднике своя программа – катание в бассейне в водном шаре или на надувных лодках, прыжки на батуте, изображающем обитателей саванны. Не обошлось и без сахарной ваты и хрустящего лакомства «Чак-чак».

Местные жители отмечают, что Сабантуй для них – одно из самых ярких событий короткого северного лета.

– Почти как у нас в деревне! Разве что скачек не хватает. Отличный в этом году устроили Сабантуй. Долго думали, приходить на праздник, или нет, и в итоге не пожалели, – поделилась эмоциями горожанка Вилия Усанина.

СПРАВКА: Сабантуй переводится как «торжество плуга». Этот сезонный праздник знаменует окончание посевной. Праздник стал уже 34-ым по счету для города. Из-за пандемии мероприятие не проводилось несколько лет. В этом году событие собрало 15 тысяч горожан.

in-news.ru