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Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Республику Якутия (Саха)

Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Республику Якутия (Саха)

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 21.06.2022 0 4

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев  отправляется в г. Якутск. Здесь с 23 по 25 июня пройдут  Дни Татарстана.

Программа рабочего визита  включает в себя  возложение цветов к Мемориальному комплексу “Вечный Огонь”, осмотр площадки проведения праздников «Сабантуй» и Ысыах, посещение места закладки сквера «Казанский», осмотр места проведения форума и выставки предприятий и учреждений Республики Татарстан, подписания соглашений, визит места проведения встречи с татарской общиной, участие на пленарном заседании первого Форума соотечественников-якутян и т.д.

В последний день проведения Дней Татарстана запланированы национальные праздники – Ысыах и Сабантуй, с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Они пройдут  в архитектурно-этнографическом комплексе Ус Хатын г. Якутск.

 

 

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