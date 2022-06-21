Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Республику Якутия (Саха)

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется в г. Якутск. Здесь с 23 по 25 июня пройдут Дни Татарстана.

Программа рабочего визита включает в себя возложение цветов к Мемориальному комплексу “Вечный Огонь”, осмотр площадки проведения праздников «Сабантуй» и Ысыах, посещение места закладки сквера «Казанский», осмотр места проведения форума и выставки предприятий и учреждений Республики Татарстан, подписания соглашений, визит места проведения встречи с татарской общиной, участие на пленарном заседании первого Форума соотечественников-якутян и т.д.

В последний день проведения Дней Татарстана запланированы национальные праздники – Ысыах и Сабантуй, с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Они пройдут в архитектурно-этнографическом комплексе Ус Хатын г. Якутск.