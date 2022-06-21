Татарская община Азербайджана отметила Сабантуй с национальными песнями и танцами

На северо-востоке Азербайджана отметили Сабантуй – праздник окончания полевых работ. Представители татарской общины исполнили национальные песни и танцы и угостили участников торжества традиционными блюдами.

Народные мелодии и столы, накрытые прямо на улице. На праздник окончания полевых работ пришло столько гостей, что пришлось устраивать дополнительные места.

На Сабантуй не принято приходить сытым, здесь накормят национальными блюдами. Готовят шашлык, долму, рядом продают сладости – чак-чак, талкыш и кош теле. Кулинары охотно делятся секретами.

«Это чак-чак. Его раскрывают, нарезаешь как лапшу и в кипящем масле чуть-чуть помешала. И вот на такие подносы кладешь. Медом обливаешь и даешь любые формы – пирамиды, лепешки», – объяснила участница праздника Сырданья Сеидахмедова.

За одним столом и представители диаспор, и дипломаты из стран Содружества, и местные жители.

«Такие праздники объединяют нас. И напоминают, что мы должны жить в мире и согласии», – отметил участник Эльчин Мамедов.

Самые сильные и ловкие на празднике испытывают себя в битве на бревне. Участвовать можно и женщинам. А в национальной борьбе гюлеш – только мальчикам и мужчинам.

В Сабантуй принято веселится от души. Свое творчество представили народные коллективы из Татарстана.

mir24.tv