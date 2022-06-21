В Иваново в 26 прошел Сабантуй

18 июня 2022 года в Иваново прошел очередной – 26 Сабантуй. Отметим – впервые в регионе этот праздник был проведен в июне 1994 года, и с этого времени он стал ежегодным. У истоков проведения этого богатого народными традициями и творчеством торжества в Иваново стоял председатель ДУМ и НКАТ Ивановской области муфтий Фярит Усманович Ляпин. Задача была непростая – найти взаимопонимание с городскими властями, подготовить программу, собрать людей – профессиональных и самодеятельных артистов, борцов, волнтеров, мастеров и мастериц национальной кухни и народных ремесел и, наконец, провести само мероприятие на высоком уровне. Так, чтобы Сабантуй запомнился, стал родным и близким для всех жителей региона, невзирая на национальность и религиозную принадлежность. С тех пор минуло более 25 лет…

Сегодня Сабантуй в Иваново – яркий и любимый всеми жителями праздник. В этом году он посвящен 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией. В парке имени Степанова приветствовали гостей ведущие Кира Туманова и Гульнара Шакирова. С добрыми пожеланиями обратился к собравшимся первый заместитель председателя ЦРО ДУМ Ивановской области имам-хатыб Ивановской Соборной мечети Халид хазрат Якупов.

Солистка Ивановского музыкального театра Раушаия Хаждиева совместно с Инструментальным ансамблем «Интермеццо» (руководитель Валентина Новикова) радовала зрителей прекрасным исполнением народных и классических произведений. Хореографическую программу представил с «Татарским танцем» представил коллектив «Юность» (художественный руководитель Наталья Масленникова).

Прозвучали приветствия от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Правительства Ивановской области, Ивановской областной Думы, региональной Общественной палаты, Ивановской городской Думы, представители многочисленных национально-культурных объединений региона.

Тепло приветствовал участников председатель ДУМ и НКАТ Ивановской области муфтий Фярит Усманович Ляпин. Звучали приветственные от слова многочисленных почетных гостей меропиятия, в том числе представителей Тетюшского района Республики Татарстан. Напомним – неделю назад – на Сабантуй в Тетюшском районе выехала делегация представителей Национально-культурной автономии Ивановской области. А на Сабантуй в Иваново гости из Татарстана привезли собственную концертную программу. Собственную концертную программу представил вокально-театральный коллектив Ивановского Дома национальностей «Акцент». Вокальные композиции исполнила лауреат международных конкурсов Ясмина Хасянова их Костромы. Концертную программу представили ученики татарской воскресной школы. Каждый желающий мог участвовать в народных играх и забавах – бег с ложками, поиск монеты в кефире, перетаскивание с одного места на другое тюк сена, забивание гвоздей на количество и скорость, бег в мешках, разбивания горшков с завязанными глазами

На празднике можно было на себе ощутить, что такое знаменитое татарское гостеприимство и отведать национальные блюда – чак-чак, губадию, перемячи и другую выпечку и угощения, а также татарский чай с ароматными травами.

Традиционно большой интерес вызвала национальная борьба на поясах «көрэш» – с обязательным главным призом – бараном. Спортивное состязание представлено не только местными спортсменами. Ежегодно на Сабантуй в Иваново приезжают профессиональные борцы Владимирской, Ярославской областей и Республики Татарстан.

Яркий красочный Сабантуй в Иваново завершился, а на следующий день сплоченная команда представителей Национально-культурной автономии татар Ивановской области под руководством муфтия Фярита Усмановича Ляпина отправилась на Сабантуй в Кострому – по приглашению НКАТ Костромы и ее руководителя Флуна Фагимовича Гумерова. Состоялись выступления артистов, многочисленные встречи. Состоялась встреча муфтия Фярита Усмановича Ляпина с депутатом Костромской областной Думы Флуном Фагимовичем Гумеровым и Губернатором Костромской области Сергеем Константиновичем Ситниковым.

iv-tat.ru