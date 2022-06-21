Данис Шакиров провел встречу, посвященную мероприятию “Ык буе авыллары Сабан туе”

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с Главой Муслюмовского муниципального района Альбертом Хузиным.

В совещании также приняли участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями Всемирного конгресса татар Фарид Уразаев и заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.

Речь шла о подготовке к мероприятию “Ык буе авыллары Сабан туе”, который пройдет в Муслюмовском районе.

Также Фирдус Тямаев рассказал о Сабантуе, прошедшем в узбекском городе Ташкент и поделился впечатлениями о празднике.