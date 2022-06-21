Экскурсия в Ивановскую Соборную мечеть

Представители Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) из Кинешмы посетили Соборную мечеть в Иваново. Экскурсия состоялась при поддержке местной татарской культурной автономии Кинешмы и ее руководителя Асии Талановой, директора Кинешемского комплексного центра соцобслуживания Ирины Панкратовой и депутата городской Думы Максима Афанасьева.

Гостей из Кинешмы встретили председатель Духовного управления мусульман и Национально-культурной автономии татар Ивановской области муфтий Фярит Ляпин и заместитель председателя Джурабек Ахмедов. Они провели экскурсию по мечети, акцентировав внимание на строительстве рядом с Соборной мечетью Духовно-просветительского центра. Его планируют открыть в 2023 году. Площадь одного из первых в России мусульманских духовно-просветительских центров составит 2,5 тысячи квадратных метров. Там разместится музей, учебные классы, где будет проходить преподавание истории и культуры татарского народа, татарского и арабскоого языка, исламских дисциплин, а также лекции. В Духовно-просветительском центре будет расположен молельный зал и халяльное кафе с блюдами национальной татарской кухни. Фярит Усманович подчеркнул, что в этом году отмечается значимая дата – 1100 –летие принятие ислама народами Волжской Булгарии. Это событие в дальнейшем сыграло важную роль в истории нашей страны и российской государственности. Муфтий Ивановской области пригласил гостей мечети на знаменитый ивановский Сабантуй, который в этом году проводится 18 июня в парке им. Степанова.

По традиции встреча завершилась чаепитием.

iv-tat.ru