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В Губе отметили татарский национальный праздник Сабантуй

В Губе отметили татарский национальный праздник Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.06.2022 0 4

В Губинском районе на севере Азербайджана торжественно отметили татарский национальный праздник Сабантуй.

Мероприятие было организовано Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры Республики Татарстан, ИВ Губинского района, Русским домом в Баку и Центром азербайджано-татарской молодежи «Яшлек».

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, глава Русского дома в Баку Ирек Зиннуров и руководитель Татарского молодежного центра в Азербайджане Дияз Ахмаджанов рассказали об истории праздника и поздравили соотечественников и всех участников.

media.az

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