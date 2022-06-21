В Губе отметили татарский национальный праздник Сабантуй

В Губинском районе на севере Азербайджана торжественно отметили татарский национальный праздник Сабантуй.

Мероприятие было организовано Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры Республики Татарстан, ИВ Губинского района, Русским домом в Баку и Центром азербайджано-татарской молодежи «Яшлек».

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, глава Русского дома в Баку Ирек Зиннуров и руководитель Татарского молодежного центра в Азербайджане Дияз Ахмаджанов рассказали об истории праздника и поздравили соотечественников и всех участников.