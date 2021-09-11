Акция «Татарча диктант» продолжается в регионах России

10-12 сентября пройдет всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Вчера 10 сентября был основной день написания диктанта для участников из Татарстана и Башкортостана. Сегодня, 11 сентября, для участников из субъектов Российской Федерации — 11 сентября, для стран зарубежья — 12 сентября.

Трансляция диктанта пройдет на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. Начало трансляции в 11:00 по московскому времени.