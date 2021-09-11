tatruen
Главная / Новости / Акция «Татарча диктант» продолжается в регионах России
Акция «Татарча диктант» продолжается в регионах России

Акция «Татарча диктант» продолжается в регионах России

в Новости, Слайдер, События недели, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 11.09.2021 0 5

10-12 сентября пройдет всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Вчера 10 сентября был основной день написания диктанта для участников из Татарстана и Башкортостана. Сегодня, 11 сентября, для участников из субъектов Российской Федерации — 11 сентября, для стран зарубежья — 12 сентября.

Трансляция диктанта пройдет на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. Начало трансляции в 11:00 по московскому времени.

В городе Хабаровск акция “Татарча диктант” прошел в межнациональном культурном центре “Ариран”. Организатор: Хабаровская городская национально-культурная автономия татар.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.