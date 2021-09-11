tatruen
Главная / Новости / Татары Республики Саха (Якутия) написали татарский диктант
Татары Республики Саха (Якутия) написали татарский диктант

Татары Республики Саха (Якутия) написали татарский диктант

в Новости, Слайдер, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 11.09.2021 0

В г. Якутске в доме дружбы народов им. Кулаковского А.Н.11 сентября в 14.00 часов по местному времени Общественной организацией “Татарский культурный центр “Туган Як” ,при поддержке правительства Республики Саха (Якутия), руководства дома дружбы народов им. Кулаковского А.Н. было организовано написание “Татарча диктант”.

С приветственным словом выступил первый заместитель генерального директора дома дружбы народов Колесов Александр Гаврильевич. В написании диктанта приняли участие активные члены культурного центра и жители города Якутск татарской национальности.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.