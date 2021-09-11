Татары Республики Саха (Якутия) написали татарский диктант

В г. Якутске в доме дружбы народов им. Кулаковского А.Н.11 сентября в 14.00 часов по местному времени Общественной организацией “Татарский культурный центр “Туган Як” ,при поддержке правительства Республики Саха (Якутия), руководства дома дружбы народов им. Кулаковского А.Н. было организовано написание “Татарча диктант”.

С приветственным словом выступил первый заместитель генерального директора дома дружбы народов Колесов Александр Гаврильевич. В написании диктанта приняли участие активные члены культурного центра и жители города Якутск татарской национальности.