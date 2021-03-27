Ансамбль «Шаян» из Менделеевска отметит юбилей в Москве

10 апреля в Татарском культурном центре Москвы состоится юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества России «Шаян».

Ансамбль из Менделеевского муниципального района Татарстана представит москвичам программу «Мы единый народ! – «Без бердәм халык!» в рамках Года родных языков и народного единства в республике.

Концертная программа посвящена 45–летнему юбилею коллектива.

Зрителям представят народные и стилизованные танцы и композиции, отражающие особенности многонациональной культуры России.

Основатель и руководитель ансамбля – заслуженный работник культуры Татарстана, лауреат международных и всероссийских конкурсов Накия Насифуллина.

В настоящее время в коллективе семь групп, в которых занимаются более 300 человек разных возрастных категорий – дошкольники, учащиеся школ, студенты и работающая молодежь.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества РФ» ансамбль получил в 2016 году.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Мероприятие пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Начало в 19.00.

Адрес: г. Москва, Малый Татарский пер., д. 8.

tatmsk.tatarstan.ru