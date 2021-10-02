Артисты театра им.Тинчурина прочитали стихотворения татарских поэтов в поддержку Года родных языков и народного единства

Театр имени Карима Тинчурина реализовал проект в поддержку Года родных языков и народного единства в Татарстане. Артисты прочитали стихотворения татарских поэтов на фоне достопримечательностей Казани и подготовили видеоролики.

В акции приняли участие девять артистов, в том числе заслуженный артист России Зуфар Харисов, заслуженные артисты Татарстана Ирек Хафизов, Зульфия Валеева, Гульчачак Хафизова.

Так, актриса Резеда Саляхова в Лядском саду прочла известное произведение Габдуллы Тукая «Мэххэбэт», артист Ильфак Хафизов воссоздал образ ревизора из одноименного стихотворения Гамиля Афзалова, а народная артистка РТ Альфия Хасанова прочла произведение Сибгата Хакима «Бер горурлык».

Все видеоролики можно посмотреть по хештегу #нэфисроднойязык в Instagram.

kzn.ru