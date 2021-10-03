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Первая премьера 89-го сезона в Казанском ТЮЗе посвящена родным языкам

Первая премьера 89-го сезона в Казанском ТЮЗе посвящена родным языкам

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.10.2021 0 6

2го и 3го октября в 13:00 в Казанском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Северное сияние», приуроченного к Году родных языков и народного единства в Татарстане. Спектакль для зрителей старше 6 лет основан на сказках народов Поволжья. По сюжету, группа ребят вместе с учительницей отправляются в поход, чтобы увидеть северное сияние, и попадают в увлекательное приключение. Зрителей ждут башкирская история о настоящей храбрости, чувашские «страшилки» про водяных, марийская притча о великанах, удмуртская легенда о Небе и татарская сказка о девушке на Луне. Режиссер Лилия Ахметзянова, драматург – лауреат литературной премии «Дебют» в номинации «Драматургия» Ирина Васьковская, художник – Екатерина Горшкова.

 

«Северное сияние – это история о пути с препятствиями и преодолениями. Герои отправляются в путь в поисках северного сияния. Увидеть это природное явление в наших краях – уже чудо. Но кто сказал, что это будет легко? Разобраться с препятствиями им помогают сказки народов, живущих когда-то здесь. Сказки, которые рассказывали им дедушки, бабушки, родители.

 

Мы хотим поделиться этой историей со всеми, кто любит сказки, верит в чудо и любит гулять по лесу. Спектакль получился красочный, и, как говорят у нас в театре, стильный. Мы говорим на языке современных детей, но при этом вспоминаем старые сказки, которые актуальны всегда», – говорит режиссер постановки.

 

В спектакле заняты заслуженная артистка РТ Гузель Шакирзянова, артисты Гузель Валишина, Ильнур Гарифуллин, Нияз Зиннатуллин / Ярослав Кац, Мария Мухортова.

mincult.tatarstan.ru

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