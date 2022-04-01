ASYL: лаборатория молодых драматургов

В театре Кариева состоятся читки пьес-победителей II Всероссийского конкурса драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории «ASYL».

Основаная цель конкурса — поддержка современных талантливых драматургов, а также обогащение театрального репертуара новыми сюжетами и пьесами. Его участники — авторы, представившие не публиковавшиеся ранее пьесы на русском и татарском языках.

В читках будут задействованы как профессиональные артисты, так и начинающие юные актеры.

Мероприятие состоится 7 апреля в 13:00.

idel-tat.ru