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ASYL: лаборатория молодых драматургов

ASYL: лаборатория молодых драматургов

в Новости, Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 01.04.2022 0 8

В театре Кариева состоятся читки пьес-победителей II Всероссийского конкурса драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории «ASYL».

Основаная цель конкурса — поддержка современных талантливых драматургов, а также обогащение театрального репертуара новыми сюжетами и пьесами. Его участники — авторы, представившие не публиковавшиеся ранее пьесы на русском и татарском языках.

В читках будут задействованы как профессиональные артисты, так и начинающие юные актеры.

Мероприятие состоится 7 апреля в 13:00.

idel-tat.ru

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