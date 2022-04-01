Около 200 человек прошли курсы обучения Корану в рамках подготовки к Рамазану

31 марта), подвели итоги двухмесячных занятий по чтению Куръана, которые были организованы в мечетях города Казани. Курсы организованы в рамках 1100-летия принятия ислама и подготовки к месяцу Рамазан-Шариф. Занятия провели специалисты Центра подготовки хафизов Куръана им.Усмана ибн Гаффана. Шакирды – всего 194 человека со 2 февраля (с 1-го числа месяца Раджаб) обучались в 8 мечетях Казани по книге известного татарского ученого Ахметхади Максуди “Мугаллим сани”. За 18 уроков они освоили арабский алфавит, изучили правила чтения Куръана, этикет при чтении Куръана. Сегодня, в связи с окончанием курсов, в Российском исламском институте состоялось торжественное вручение сертификатов и чествование наставников.

Собравшихся приветствовали заместитель муфтия Татарстана по образованию, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухаметшин и проректор КИУ, доктор исламских наук Рустам хазрат Нургалиев.

Заместитель муфтия отметил, что уроки чтения Священного Куръана очень важны. “Каждый мусульманин стремится правильно читать Куръан. Мы совместно с муфтиятом впервые успешно реализовали этот проект», – сказал Рафик хазрат и пригласил шакирдов поступать в мусульманские религиозные учебные заведения, Центры по заучиванию Куръана. А Рустам хазрат Нургалиев выступил с очень содержательной проповедью о достоинствах изучения и чтения Куръана. Затем руководители вручили памятные подарки устазам мечетей «Казан нуры», «Рашида», «Иман нуры», «Гаилэ», «Нурислам», «Зангар», «Энилэр», «Апанай». Также устазы получили материальную помощь от Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.

Далее сертификаты из рук руководителя Центра подготовки хафизов Куръана им.Усмана ибн Гаффана Габдрашита хазрата Фаизова получили 80 мужчин и 114 женщин.

dumrt.ru