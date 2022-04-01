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Народный ансамбль «Алабуга» вышел в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Культура – это мы»

Народный ансамбль «Алабуга» вышел в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Культура – это мы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 01.04.2022 0 3

Татарский народный ансамбль песни и танца «Алабуга» Елабужского Районного Дома культуры вышел в финал I этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы» 2022 года.

К участию Всероссийского фестиваля-конкурса были заявлены 269 коллективов – это любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.

По итогам межрегионального отборочного видеотура определено 60 коллективов-финалистов, которые примут участие в следующих этапах.

Республика Татарстан представит свой творческий номер и выступит в заключительном отборочном этапе 20-22 мая в г. Ижевске совместно с коллективами Приволжского и Уральского федеральных округов.

По итогам зональных смотров будут определены 20 лауреатов, которые получат гранты национального проекта «Культура».

Министерство культуры Республики Татарстан

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