Автономия татар Москвы задействована в Международном проекте «Нуреевские сезоны»

Автономия татар Москвы участвует в международном культурном проекте

«Нуреевские сезоны». Он включает съемки новых фильмов о Рудольфе Нурееве.

В 2018 году мир отмечал 80-летний юбилей знаменитого танцовщика. В этот год Автономия совместно с кинокомпанией «Свой почерк» при поддержке Московской государственной академической филармонии, «Россотрудничества», Третьяковской галереи, Института культуры Италии, Полномочного Представительства Татарстана начала проводить «Нуреевские сезоны».

Проект стартовал 17 марта 2018 г. в кинозале Московской государственной академической филармонии. Тогда был показан документальный фильм «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. МЯТЕЖНЫЙ ДЕМОН» («Свой почерк», 2012 г., реж. Т. Малова).

Сейчас кинокомпания «Свой почерк» при поддержке Автономии в рамках «Нуреевских сезонов» работает еще над несколькими документальными фильмами о легендарном танцовщике.

Проект шагнул и в Европу. В декабре 2018 года «Нуреевские сезоны» прошли в Российском центре науки и культуры в Париже.

В 2021-2022 годах Автономия совместно с упоминавшейся кинокомпанией и постоянными партнерами проекта продолжат «Нуреевские сезоны» в Москве, Казани и за рубежом.

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