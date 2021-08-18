Учреждены новые гранты в сфере образования

Полное наименование одного из них – «Поддержка образовательной организации высшего образования, расположенной на территории Республики Татарстан, имеющей в своей структуре подразделение, основным видом деятельности которого является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам в специально созданных условиях обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра».

Как сообщает «Реальное время», размер данного гранта, который будет предоставляться один раз ежегодно, составил 23,2 тысячи рублей.

Кроме этого, в целях повышения качества образования и поддержки педагогических работников в республике учредили следующие гранты:

1. «Лучший билингвальный детский сад»

2. «Поддержка учителей родного (татарского) языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе и (или) Международной олимпиады по татарскому языку и литературе»

3. «Наш лучший методист»

4. «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья»

5. «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников».

Диляра Батршина

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