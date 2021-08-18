Постпредство РТ в Свердловской области оказало содействие в организации туристической поездки для детей в столицу Татарстана

В предверии нового учебного года исламский центр “Просвещение” провел туристическую поездку для детей в столицу Татарстана.

Выездная экскурсия для детей 12-16 лет в Казань состоялась 14-16 августа.

Экскурсия включила в себя: 3 дня пребывания – 14, 15,16 августа 2021г., проезд до Казани и обратно поездом, проживание в хостеле, экскурсии по национальным музеям и прогулки по красивейшему городу Казани, посещение Музея Кырлай имени Г.Тукая в Арском районе РТ, исторического места Волжской Булгарии, Ак Мечеть, музей Корана, ханская обитель.

Организаторы, родители участников выражают благодарность за возможность поездки и ее организацию Всемирному конгрессу татар, Постоянному представительству РТ в Уральском регионе, особенно хочется отметить заботу и работу заместителя постпреда РТ Сафиуллиной Фавии Ахтямовны.

tatur.tatarstan.ru