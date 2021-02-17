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Автономия татар Москвы запустила флешмоб в социальных сетях к Международному дню родного языка

Автономия татар Москвы запустила флешмоб в социальных сетях к Международному дню родного языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.02.2021 0 2

Ежегодно 21 февраля отмечается международный день родного языка.

Все языки мира признаются равными и каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, представляет живое наследие, которое мы должны оберегать.

К Международному дню родного языка библиотека Татарского культурного центра запускает ФЛЕШМОБ «Говорим на родном языке». На разных языках мира прозвучат стихи известных поэтов и авторов, с которыми нам ещё только предстоит познакомиться!

Читайте любимые стихи на родном языке, записывайте видео, выкладывайте в социальных сетях с хештегом #говоримнародномязыке, отмечайте аккаунт Автономии татар Москвы @avtonomiya.tatar или присылайте на электронную почту [email protected]

Поэзия — язык понятный каждому сердцу!

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