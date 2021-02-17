Тауфик Каримов стал Лауреатом Международной Лондонской премии

Как сообщает пресс-служба Интернационального Союза писателей (inwriter.ru), подведены итоги совместной пятилетней работы с Великобританским Союзом писателей над Международной Лондонской премией. Этот масштабный проект позволил писателям со всего мира представить свои произведения на международной арене, получить гранты и почетные звания.

В конкурсе приняли участие современные и талантливые авторы более чем из пятнадцати стран мира: Айзек Адамсон (США), Мелвин Бёрджесс (Великобритания), Ричард Гловер (Австралия, Антье Крог (ЮАР), Лаймонас Тапинас (Литва), Сергей Лукьяненко (Россия) и другие.

Международная Лондонская премия помогла сделать большой шаг вперед многим участникам. Премия была разделена на шесть номинаций, состояла из нескольких этапов и категории по степени профессионализма авторов.

Авторы, вошедшие в лонг-лист, получили звание «Лучший автор года» и возможность издать книгу в серии «Лондонская премия представляет писателя».

На основании лонг-листа был составлен шорт-лист. Участники, попавшие в него, получили регалии и шанс попасть в каталог на английском языке для работы продюсеров ИСП с англоязычными издательствами.

Финалистов определяли по итогам шорт-листа. В жюри входили авторитетные эксперты-ридеры, а также русскоязычные и англоязычные литературные критики. Финалисты получили приглашение на конференцию, мастер-классы и церемонию награждения.

Благодаря организаторам Международной Лондонской премии более 500 писателей и поэтов из разных стран смогли выйти мировую арену и заявить о себе зарубежной аудитории.

Лауреатами премии стали Дэн Браун (США), Орр Венди (Австралия), Даффи Кэрол Энн (Великобритания), Виктория Левина (Израиль), Тауфик Каримов (Казахстан), Ли Ми-Юнг (Канада), Павел Губин (США), Игони Барретт (Нигерия), Хан Ган (Южная Корея), Луна Эль (Франция), Алиса Липпарт (Норвегия), Олег Штельман (Литва), Сария Маммадова (Азербайджан), Любовь Пивник (США) и другие.

Руководитель Казахстанского Конгресса татар и башкир, заместитель Председателя Национального Совета ВКТ Тауфик Каримов стал Лауреатом в категории «Звезды» в номинации «Малая проза» – Премия имени Чарльза Диккенса, конкурсной работой которого была книга «Fata Morgana», изданная на английском и русском языках.

Отметим, что Каримов является Лауреатом литературной премии имени Сажиды Сулеймановой (Республика Татарстан), Почетным гражданином города Туссон (штат Аризона, США).

Его книги изданы на русском, татарском, казахском и английском языках, является членом Союзов писателей Татарстана, Казахстана, Российского, Интернационального, Азербайджана.