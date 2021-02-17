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В Пензенской области состоялась Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе.

В Пензенской области состоялась Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе.

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.02.2021 0 1

Сегодня, 17 февраля в рамках тематической недели, посвященной Международному дню родного языка, и Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан в общеобразовательных школах с этнокультурным компонентом состоялась Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе.

Целью данного проекта является повышение престижа татарского языка и оказание практической помощи обучающимся и учителям татарского языка и литературы.

Пензенскую область на олимпиаде представляли учащиеся школ с. Средняя Елюзань №1 и №2, с. Верхняя Елюзань Городищенского района, с. Индерка Сосновоборского района, с. Кикино Каменского района, с. Старый Карлыган Лопатинского района, с. Большой Труёв и с. Татарский Канадей Кузнецкого района. Всего в олимпиаде приняли  участие 300 человек из 26 районов.

Задания, представленные в рамках олимпиады, имели различные уровни сложности и соответствовали программе 8 -11 классов по ФГОС. Результаты будут объявлены 20 февраля.

Победители и призеры межрегионального этапа примут участие в Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе, который состоится в апреле 2021 года.
Благодарим всех, кто принял участие в проверке знаний по родному языку и литературе, с нетерпением ждём результаты!

Татарская автономия Пензенской области

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