Автономия татар Москвы запустила цикл встреч для молодёжи «Секреты успеха»

Встреча «Секреты успеха» с татарским предпринимателями прошла в Татарском культурном центре Москвы.

Бизнесмены, топ-менеджеры, руководители проектов рассказали татарской молодёжи столицы о том, как они осуществили мечты, достигли целей и реализовали идеи в бизнесе.

Автономия татар Москвы планирует целую серию встреч подобного рода, а в самой первой из них приняли участие победитель конкурса «Лидеры России», кандидат юридических наук Арсен Аюпов, директор по развитию бизнеса VisionLabs Тимур Загретдинов, заместитель гендиректора- руководитель управления фондовых операций Трансфингрупп, МВА Ноттингемского университета (Великобритания), кандидат экономических наук Равиль Юсипов, а также резиденты делового клуба «Ак Барс»: его руководитель, член совета по финансовым технологиям Государственной Думы России Ильдар Харипов, руководитель компании по строительству «умных домов» Вадим Мухамадьяров и адвокат Ринат Мещеров.

Открыл встречу глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Сюрпризом для участников мероприятия стало появление в зале заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова.

Василь Шайхразиев, включившись в беседу, быстро нашел общий язык с аудиторией и выразил мысль о том, что во все времена энергия молодежи, устремленной в будущее, была движущей силой развития общества. Данис Шакиров со своей стороны призвал всех собравшихся, в ходе уже начавшейся переписи населения России, не забыть о своих корнях.

Молодежь, в основном студенты московских вузов, активно вступала в диалог. Молодые люди и девушки выразили свой неподдельный интерес к озвученным темам и поддержку продолжать встречи в подобном формате.

Мероприятие было организовано Автономией татар Москвы совместно с Советом молодежи при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации.