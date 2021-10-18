Страна фантазий и творчества

На днях в Кукморском районном Доме культуры состоялась ярмарка «Татар базары». Свои работы представили девять мастеров из Кукмора и сельских поселений района, в том числе и участницы местной организации татарских женщина «Ак калфак».

Несмотря на то, что мастериц было немного, но равнодушными не остался никто. Одним гостям праздника нравились работы, выполненные из дерева, других привлекали теплые носочки, короткие валенки и шали, третьих – расписной татарский головной убор – калфак, национальные украшения, блюда. Да, рукоделие снова в моде. Каждое представленное изделие несет в себе частичку души, любовь и трепет с которым его изготавливали. Поэтому по словам участниц выставки, ручная работа оценивается дороже. Созданные своими руками изделия делают нашу жизнь красивее, уютнее.

Помимо традиционного вязания, вышивки, валяния, бисероплетения, в последнее время мастерицы изготавливают и декоры для интерьера. Вот и в этот день у лавочки, где были представлены цветы, светильники из фоамирана и изолона были многолюдно. Любоваться этой красотой можно было бесконечно. По словам мастерицы Елены из Кукмора, все началось с простого увлечения.

– Еще в декретном отпуске увлеклась созданием красоты из фоамирана и изолона. Это искусственные материалы, очень податливые, легко режутся, при нагревании легко принимают и сохраняют нужную форму. Сначала делала из них большие цветы, затем куклы и светильники. Стали поступать заказы, в основном меня находили по принципу «сарафонного» радио. Сейчас же завела страничку в инстаграм. Заказывают в основном на профессиональные праздники, такие как День учителя, День воспитателя, берут и на дни рождения. Светильники же покупают для детской комнаты, – рассказывает она.

Одно дело посмотреть работы мастера в интернете, но совсем другое дело такие ярмарки, где представленных их изделия ручной работы: товары можно покрутить в руках, рассмотреть со всех сторон и примерить. На любые вопросы ответит сам мастер: расскажет о материалах, которые использует, о том, как правильно ухаживать за вещами. Чтобы они прослужили дольше.

На ярмарке мастера получили возможность не только представить и продать свои изделия, но и пообщаться с покупателями и учесть их пожелания в работе.

– Творческий сезон для работников культуры начался с приятных моментов. Его открыл национальный праздник «Сюмбеля», в его рамках впервые было организовано и «Татар базары». Также если раньше местная организация татарских женщин «Ак калфак» работала в 23 сельских Домах культуры, то теперь ведет свою деятельность и в 50 небольших клубах деревнень района, рассказывает методист Регина Хакимзянова. – Что касается, «Татар базары», то это площадка с товарами ручной работы, можно сказать, настоящее отдельное государство – страна фантазий и творчества. В нашем районе, как известно, немало мастериц и рукодельниц, большинство из них реализуют свои товары через интернет. Благодаря этому мероприятию они смогли «воочию» представить свои изделия покупателю, заявить о себе. Пришедшие на праздник не только смотрели, но и с удовольствие приобретали изделия ручной работы: на подарок, просто на память. Эстафету «Татар базары» переняли и сельские очаги культуры.

Алсу Гатауллина