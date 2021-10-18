Бугульминский мухтасибат подвел итоги образовательной акции “Татарча диктант”

В мухтасибате г.Бугульма и Бугульминского района подвели итоги Всемирной образовательной акции «Татарча диктант». Торжественная церемония награждения призеров конкурса проходила в Центральной мечети г.Бугульма. Имам-мухтасиб г.Бугульма и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов вручил победителям дипломы и ценные подарки.

Напомним, что акция «Татарча диктант» проходила 10 сентября в Центральной мечети г.Бугульма после пятничной молитвы в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

Как известно, в этом году участники акции написали диктант по произведению известного татарского писателя, фольклориста Гумера Баширова «Чишмә моңы ничек җыр булды?» («Родник как песня»). В акции могли принять участие все желающие, вне зависимости от уровня владения татарским языком. Они все грамотно написали диктант на татарском языке.

Мухтасибат г.Бугульма и Бугульминского района выражает благодарность всем, кто принял участие в образовательной акции «Татарча диктант».

dumrt.ru