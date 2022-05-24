Авторы книги «Тени Касимовского ханства» награждены премией

Творческий коллектив проекта «Тени Касимовского ханства» награжден премий Председателя Группы стретегического видения «Россия-Исламский мир», Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Награждение состоялось в Казани в дни торжественного празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Премию вручил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фарит Мухаметшин.

Рушан Аббясов, Ренат Абянов, Марат Сафаров и Ильшат Салахутдинов награждены «за создание фотоальбома «Тени Касимовского ханства», внесшего вклад в приумножение и распространение знаний о повседневной жизни татар, их взаимоотношениях с соседями, уцелевших памятниках духовной и материальной культуры».

В рамках исследовательского проекта, помимо издания книги, авторы провели более десятка презентаций, открытых лекций, выставок, посвященных истории и современной жизни татар Рязанской области — пространства, где располагалось особое средневековое образование — Касимовское ханство.

В феврале 2021 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани прошла встреча авторов с читателями книги, с научной общественностью Татарстана.

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