В Новосибирской области пройдет “Сибирский Сабантуй”

Новосибирцы всех национальностей любят Сабантуи за размах и веселье, национальные игры, конкурсы для взрослых и детей, захватывающие поединки борцов на поясах — мастеров татарча көрәш, мастер-классы, выставки, концерты и обалденно вкусные национальные татарские угощения!

В этом году на Сабантуй едут долгожданные гости из Буинского района Республики Татарстан. Большая делегация артистов и официальных лиц намерена удивить новосибирцев, буинцы подготовили яркую концертную программу с интересными сюрпризами! Приглашенная звезда из Республики Татарстан – Мунир Рахмаев — один из самых эпатажных артистов татарской эстрады.

Небольшой городок Буинск — его площадь всего 7 км2 — основан в 1683 году, он ровно на 210 лет старше Новосибирска. Несмотря на скромный размер, в Буинске масса достопримечательностей, о которых его жители с удовольствием вам расскажут!

В программе «Сибирского Сабантуя», который пройдет 5 июня, запланированы следующие мероприятия: костюмированное шествие, эффектный творческий танцевальный пролог, бой мешками на бревне, национальная татаро-башкирская борьба «Көрәш», армрестлинг и состязания по поднятию гири, мастер-классы по ремеслам и кулинарии, конкурс «Мисс Сабантуй – 2022», много-много песен и танцев в исполнении коллективов из Республики Татарстан, городов Сибирского региона и Новосибирской области, а еще: детская анимационная площадка с играми и призами, фотозона и ярмарка-продажа, живое общение с увлеченными людьми и горячий ароматный плов!

Организаторы праздника: Министерство культуры Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Новосибирский областной татарский культурный центр, Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области, Администрация Буинского муниципального района Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, Федеральная национально-культурная автономия татар, Администрация ПКиО «Березовая роща», ДНК им. Г. Заволокина.