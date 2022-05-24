Презентация книги «Пророк Мухаммад: великий человек, всегда и сегодня»

В Татарском культурном центре Санкт-Петербурга прошло мероприятие, посвящённое 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии.

Председатель ЦРО Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, аспирант Восточного факультета СПбГУ, а также аспирант РГПУ им. А.И. Герцена Дамир Хусаинов рассказал о программе празднования этого великого события России. Присутствующие с большим интересом посмотрели фильм, который знакомит с историей принятия Ислама волжскими булгарами.

Затем была презентация книги Фариды Назмеевой и Винеры Абдуллиной «Пророк Мухаммад: великий человек, всегда и сегодня». В ходе своего выступления автор Назмеева рассказала о том, почему знаменитые писатели, поэты, историки восхищались Пророком Мухаммадом и оставили свидетельства глубочайшего почтения к этому великому человеку.

Представленные слайды познакомили зрителей с египетским походом Наполеона и о его интересе к личности Пророка и к мусульманской религии. Именно Наполеон назвал Мухаммада великим человеком, изменившим лицо земли.

Фарида Назмеева рассказала также о теме Пророка и Ислама в творчестве известного немецкого поэта Гете, о его увлечении восточной поэзией. После выступления автора книги между участниками мероприятия началась дружеская дискуссия. Встреча прошла в тёплой обстановке и оставила приятные впечатления у всех слушателей.

“Вчера нам посчастливалось присутствовать на мероприятии, посвященном 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии. На этой встрече нам была презентована книга «Пророк Мухаммад: великий человек, всегда и сегодня», которая является итогом совместного, плодотворного , творческого труда двух наших соотечественниц — Фариды Назмеевой и Винеры Абдуллиной”, – отозвалась участница мероприятия Аниса Уразгельдиева.

Фарида Назмеева

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