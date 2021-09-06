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Айрат Гайфуллин — бронзовый победитель Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Айрат Гайфуллин — бронзовый победитель Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.09.2021 0 5

Поздравляем уроженец Камышлинского района Айрат Гайфуллин стал бронзовым победителем финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021 в номинации «Геопространственные технологии».  

В Уфе завершилось масштабное мероприятие Национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2021. WorldSkills Russia – 2021. В нем приняли участие более полутора тысяч молодых специалистов — студентов колледжей. Они  соревновались в  навыках и умениях красить, чинить, полировать, стричь. А результат их труда всегда востребован.

samtatnews.ru

 

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