Айрат Гайфуллин — бронзовый победитель Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Поздравляем уроженец Камышлинского района Айрат Гайфуллин стал бронзовым победителем финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021 в номинации «Геопространственные технологии».

В Уфе завершилось масштабное мероприятие Национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2021. WorldSkills Russia – 2021. В нем приняли участие более полутора тысяч молодых специалистов — студентов колледжей. Они соревновались в навыках и умениях красить, чинить, полировать, стричь. А результат их труда всегда востребован.

samtatnews.ru