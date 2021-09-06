tatruen
Главная / Новости / Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев приняли участие в открытии нового детского сада «Каракуз» в Альметьевске
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев приняли участие в открытии нового детского сада «Каракуз» в Альметьевске

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев приняли участие в открытии нового детского сада «Каракуз» в Альметьевске

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.09.2021 0 2

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев открыли новый детский сад «Каракуз» в Альметьевске.

Строительные работы профинансировала компания «Татнефть».

Рустам Минниханов поблагодарил нефтяников за поддержку социального проекта: «В канун Дня нефтяника компания „Татнефть“ сделала городу такой прекрасный подарок. Мы посмотрели — детсад очень хороший, строители выполнили все работы качественно, никаких замечаний у нас нет. Считаю, что дети и их родители будут довольны».

Также гости осмотрели сквер «Каракуз», который находится возле штаб-квартиры ПАО «Татнефть» рядом с общественным центром «Алмет». Здесь установлена скульптура известной по легендам татарского народа женщины-воительницы Каракуз (Черноглазка).

mon.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.