Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев приняли участие в открытии нового детского сада «Каракуз» в Альметьевске

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев открыли новый детский сад «Каракуз» в Альметьевске.

Строительные работы профинансировала компания «Татнефть».

Рустам Минниханов поблагодарил нефтяников за поддержку социального проекта: «В канун Дня нефтяника компания „Татнефть“ сделала городу такой прекрасный подарок. Мы посмотрели — детсад очень хороший, строители выполнили все работы качественно, никаких замечаний у нас нет. Считаю, что дети и их родители будут довольны».

Также гости осмотрели сквер «Каракуз», который находится возле штаб-квартиры ПАО «Татнефть» рядом с общественным центром «Алмет». Здесь установлена скульптура известной по легендам татарского народа женщины-воительницы Каракуз (Черноглазка).

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