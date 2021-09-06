В Постоянном представительстве РТ обсудили проведение Гумилевских чтений

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с доцентом кафедры теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Алексеем Бондаревым.

Алексей Владимирович Бондарев является кандидатом культурологии, историком, ранее работал старшим научным сотрудником Музея-квартиры Л.Н. Гумилёва.

За время работы в ВУЗах Петербурга разработал ряд учебно-методических комплексов и учебных программ. Являлся координатором международных научных мероприятий к 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилёва. В качестве члена различных оргкомитетов участвовал в подготовке научных мероприятий к 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева, и, прежде всего, Международного научного конгресса «Наследие Л.Н. Гумилёва и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы».

Научный редактор и составитель сборника «Наследие Л.Н. Гумилёва и судьбы народов Евразии: история, современность, перспективы», посвящённого 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилёва.

На встрече обсудили подготовку совместных мероприятий, приуроченных ко дню рождения Л.Н. Гумилева. 1 октября состоится возложение цветов к памятнику Л. Н. Гумилева во дворе Санкт-Петербургского Государственного университета и гражданская панихида у могилы Льва Гумилева на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Кроме того, 9 октября запланировано проведение Гумилевских чтений в рамках проекта «Татарская гостиная».

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