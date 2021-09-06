В Свердловской области продолжаются Дни татарской культуры

Череда праздничных концертов с участием артистов Казанской филармонии прошла в городах Красноуфимск и Михайловск 4, 5 сентября соответственно. С соотечественниками встретилась заместитель Постпреда РТ в Свердловской области Фавия Сафиуллина. Во время встречи она говорила о важности сохранения родного языка и национальной идентичности, об особенностях предстоящей переписи населения. Фавия Ахтямовна так же подчеркнула значение межрегионального сотрудничества между Республикой Татарстан и Свердловской областью, рассказала какие совместные мероприятия проводятся на сегодняшний день.

На мероприятиях поприветствовали собравшихся почетные гости – заместитель Губернатора Свердловской области Азат Салихов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Альберт Абзалов, Советник Губернатора Свердловской области Михаил Копытов и главы муниципальных образований.

А жители Екатеринбурга в эти дни стали свидетелями выставки, посвященной 25-летию Постоянного представительства РТ. В стенах Свердловского государственного областного Дворца народного творчества прошел красочный концерт в исполнении артистов из Республики Татарстан. Приятным сюрпризом для собравшихся стало появление на мероприятии Министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.

Следующей точкой в маршруте делегации Татарстана станет с. Азигулово Артинского городского округа Свердловской области. Сегодня, 6 сентября, жителей села порадуют своими выступлениями именитые артисты Республики Татарстан, такие как Резеда Шарафиева, Рустем Закиров, дуэт “Фарида-Алсу”, Лейсан Закирова, Айдар Габдинов и многие др.

Вход свободный.