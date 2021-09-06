В селе Отношка Красноярского края установили мемориальную доску в память об орденоносце Галиме Каримове

2 сентября 2021 г. в таежном «столыпинском» авыле Отношка Казачинского района Красноярского края в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска, посвященная бывшему жителю авыла, фронтовику, орденоносцу Галиму Бареевичу Каримову. Галим Бареевич был награжден орденами: Боевого Красного Знамени, Славы III степени и Отечественной войны II степени; медалями: «За взятие Берлина» и “За победу над Германией”.

Из наградного листа: «…26 января 45 года в районе г. Черникау ему было поручено разведать западный берег, где противник занимал оборону. Переправившись по льду до противоположного берега, разведал место постройки переправы и в завязавшемся бою лично уничтожил 6 немцев, возвратившись в часть, доставил ценные сведения. Сержант Каримов одним из первых достиг реки Одер, произвёл разведку моста переправы …».

Мемориальная доска изготовлена в рамках краевого социально-значимого проекта «Мы помним…» (краевая грантовая программа «Партнерство»), реализованного Региональной татарской национально-культурной автономией Красноярского края «ЯР» и партийного проекта «Историческая память». В реализации проекта приняли участие: администрации Казачинского района и Отношинского сельского совета, Веллер Алексей Борисович – депутат Государственной Думы Российской Федерации, Гольдман Роман Геннадьевич-депутат Законодательного Собрания Красноярского края,

Вернувшись после окончания педучилища, а затем и педагогического института Г.Каримов работал учителем и директором Отношинской школы. Вместе с супругой воспитал 5-х прекрасных детей.

Гости мероприятия подчеркнули очень важную значимость сохранения памяти о наших фронтовиках.

Имам мечети авыла Отношка прочитал молитву в память Галима Бареевича Каримова и всех фронтовиков авыла.

Теплые слова в адрес жителей авыла Отношка прозвучали в Памятном адресе, направленном Алексеем Борисовичем Веллером – депутатом Государственной Думы РФ. Письмо было передано коллективу школы.

Вагиз Файзуллин