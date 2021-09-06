Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Омскую область

7 сентября заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетит татарское село Каракуль Омской области. Напомним, что в этом селе, 6 мая 2021 года произошел крупный пожар, в результате которого сгорели дома.

Соотечественникам, оставшимся без крова, помогали татары из разных уголков мира. Также мы писали о материальной поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в размере 3 миллионов рублей.

Губернатор Омской области также оказал материальную поддержку. В этом году исполняется 360 лет со дня образования села Каракуль Большереченского района. Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совместно с губернатором Омской области Александром Бурковым примет участие в мероприятии, посвященном исторической дате села. Здесь запланированы закладка парка и посадка деревьев.