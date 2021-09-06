7 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится Петербургский
международный религиозный форум: «Религиозный мир: духовная активность в
условиях регулирования эпидемиологической обстановки».
Цель настоящего Форума: на основе обширного научного и религиозного
диалога показать, что истинные религиозные учения имеют своей основной
целью – достижение мира, просвещения, взаимопонимания, взаимоуважения и не
приемлют любые формы насилия; обсуждение динамики взаимоотношений
традиционных религий, органов государственной власти и институтов
гражданского общества; выявление проблемных вопросов изучения религиозной
ситуации; изучение типологии и взаимовлияния религиозной и этнической
идентичностей; выработка механизмов гармонизации этнорелигиозной ситуации;
информационное противодействие этническому и религиозному экстремизму.
В работе конференции примут участие российские и зарубежные представители государственных и негосударственных образовательных и научно-исследовательских учреждений, ученые и эксперты, религиозные, общественные и политические деятели из разных стран. Одним из участников форума станет руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
Организаторы конференции: Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.