7 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится Петербургский

международный религиозный форум: «Религиозный мир: духовная активность в

условиях регулирования эпидемиологической обстановки».

Цель настоящего Форума: на основе обширного научного и религиозного

диалога показать, что истинные религиозные учения имеют своей основной

целью – достижение мира, просвещения, взаимопонимания, взаимоуважения и не

приемлют любые формы насилия; обсуждение динамики взаимоотношений

традиционных религий, органов государственной власти и институтов

гражданского общества; выявление проблемных вопросов изучения религиозной

ситуации; изучение типологии и взаимовлияния религиозной и этнической

идентичностей; выработка механизмов гармонизации этнорелигиозной ситуации;

информационное противодействие этническому и религиозному экстремизму.

В работе конференции примут участие российские и зарубежные представители государственных и негосударственных образовательных и научно-исследовательских учреждений, ученые и эксперты, религиозные, общественные и политические деятели из разных стран. Одним из участников форума станет руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Организаторы конференции: Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.