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В Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный религиозный форум

В Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный религиозный форум

в Новости, Слайдер, Главные новости, Наука, 06.09.2021 0 19

7 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится Петербургский
международный религиозный форум: «Религиозный мир: духовная активность в
условиях регулирования эпидемиологической обстановки».

Цель настоящего Форума: на основе обширного научного и религиозного
диалога показать, что истинные религиозные учения имеют своей основной
целью – достижение мира, просвещения, взаимопонимания, взаимоуважения и не
приемлют любые формы насилия; обсуждение динамики взаимоотношений
традиционных религий, органов государственной власти и институтов
гражданского общества; выявление проблемных вопросов изучения религиозной
ситуации; изучение типологии и взаимовлияния религиозной и этнической
идентичностей; выработка механизмов гармонизации этнорелигиозной ситуации;
информационное противодействие этническому и религиозному экстремизму.

В работе конференции примут участие российские и зарубежные представители государственных и негосударственных образовательных и научно-исследовательских учреждений, ученые и эксперты, религиозные, общественные и политические деятели из разных стран. Одним из участников форума станет руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Организаторы конференции: Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.

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