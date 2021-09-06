Правительство Омской области готово оказать содействие в проведении Всемирной акции «Татарча диктант»

С 10 по 12 сентября пройдет всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». С каждым днем география участников и желающих поддержать данную акцию становится все больше и больше. На имя Председателя Национального Совета В.Г. Шайхразиева активно поступают письма с желанием оказать содействие в проведении данной акции.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Михаил Каракоз отметил, что в случае обращения представителей общественных объединений правительство области готово оказать информационное и организационное содействие в проведении диктанта в регионе.

Напомним, в этом году акция будет проходить в течение трех дней. Основной день написания диктанта для участников из Татарстана и Башкортостана — 10 сентября, для участников из субъектов Российской Федерации — 11 сентября, странах зарубежья — 12 сентября.