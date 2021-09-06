В Нацмузее РТ покажут фрагменты фильмов XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино

7 сентября во дворе Национального музея Республики Татарстан пройдёт спецпроект «Кино и музыка». Зрителей ждут концерт, киновикторина и показ фрагментов фильмов XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

На летней сцене в музейном дворе выступят этно-группа «Риваять», ансамбль баянистов под руководством Наиля Сагдиева, солистка скрипичного дуэта MisStereo Эля Игламова и дуэт известных актеров театра и кино Резеды Саляховой и Артема Пискунова. Отдельный перфоманс ожидается от хедлайнера проекта – духового шоу-ансамбля Just Brass.

Начало в 19 часов. Вход свободный.

Партнёр Национального музея – компания «Татаркино». Совместный спецпроект «Кино и музыка» задуман в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Фестиваль пройдёт с 5 по 7 сентября при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в партнёрстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».

7 сентября в 18 часов участников фестиваля ждёт иммерсивная экскурсия «Наедине с историей» – театрализованная встреча с персонажами разных эпох в экспозиции Национального музея.

tatmuseum.ru