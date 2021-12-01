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БикаФест: в Татарстане подвели итоги молодежного музыкально-поэтического фестиваля

БикаФест: в Татарстане подвели итоги молодежного музыкально-поэтического фестиваля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.12.2021 0 3

Юбилейный XX Республиканский молодежный музыкально-поэтический фестиваль имени Рустема Бикмуллина завершился в Татарстане. Итоги подвели на базе ДОЛ «Звездный».

Фестиваль проводился по двум направлениям «Поэтическое» и «Музыкальное». В их рамках определяли лучших по категориям. Кроме того, вручили и главный приз – гран-при. Его удостоен ансамбль «Батыр егетлэр».

Так, лучшим чтецом произведения других авторов наизусть в возрасте от 12 до 15 лет стал Анвар Мухутдинов, второе место у Азалии Шариповой, третье – у Ислама Хайдарова. Специальных призов удостоены Зиля Заппарова и театр студия «Звёздочки Заречья».

В той же номинации, в возрасте от 16 до 22 лет первым стал Булат Мухамедзянов, второе место у Айгуль Фаттаховой, третье у Миляуши Гарифяновой.

Лучшими чтецами своего произведения наизусть в возрасте 16 лет – 22 года стали Аделя Ахметзянова и Камила Халикова с первым и вторым местом, соответственно.

В номинации «Лучший исполнитель татарской народной песни» также было возрастное разграничение. В возрасте 12-15 лет места распределились следующим образом: первое – Амир Галиуллин, второе – Лиана Лукманова, третье – Аделия Сулейманова.

В возрасте 16-22 года первое место у Самата Мухаметзянова, второе – Айзили Гарифуллиной, третье место разделили Илида Залялиева и Ильсаф Гильмутдинов.

Победителем в номинации «Лучший автор-исполнитель песни» стал Далер Бабаев, лауреатами – Илнур Назыров и Айназ Зарипова.

В стилизации татарской песни два первых места: Азалия Яфасова и Дина Залялетдинова, второе место Асылъяр Асылхузина, третье у Кадрии Халиловой.

Лучшим академическим вокалом в исполнении произведений татарских композиторов в возрасте 12-15 лет стали Камилла Габдуллазянова (второе место) и Олеся Ермакова (третье место).

Первое место по номинации «Лучший академический вокал в исполнении произведений татарских композиторов» в возрасте 16-22 года удостоены Залия Аубакирова и Диляра Исмагилова, третьего места – Зиля Арсланова и Камилла Яркова.

Лучшим коллективом-исполнителем песни 12-15 лет стал коллектив «Мизаж», второе место у ансамбля «Бэллур». Лучшими в возрасте 16-22 года – дуэт «Залида», третье место у вокального ансамбля «Тамчы».

Всего на «БикаФест» было подано 200 заявок, участие в очном этапе приняли 150 человек из 25 районов Татарстана и 4 регионов России: Ульяновская область, Республика Башкортостан, Оренбургская область и Пермский край.

Фестиваль проходил в два этапа: отборочный и очный этап с завершающим его гала-концертом. Участниками могли стать коллективы и исполнители в возрасте от 12 до 22 лет, выступающие в различных жанрах вокального и театрального искусства. В жюри фестиваля входили музыкальные и поэтические деятели:

Римма Ибрагимова, Ильназ Сафиуллин, Илюса Хузина, Лейсан Арсентьева, Ранис Габбазов, Данил Шаймуллин, Рамис Аймат, Луиза Янсуар, Алина Хабибуллина, Резеда Саляхова, Резеда Гарипова, Гузель Закирова.

minmol.tatarstan.ru

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